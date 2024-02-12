Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda Güneşspor Göktürkspor'u 7-1 mağlup etti
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren Güneşspor, hafta sonu oynadığı maçta Göktürkspor'u 7-1 mağlup etti. Maçın golleri ve detayları haberimizde.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren Güneşspori hafta sonu oynadığı maçta Göktürkspor'u 7-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, İbrahim Çolak, Muharrem Karaca
Güneşspor: Kemal Çelik, Kemal Kargın (Enes Türkkan dk.28), Erdal Tarcan, A.Samet Coşkun, O.Kaan Ünal, Osman Rızvan (Emre Toprak dk.53), Furkan Sürdem (Kerim Doğan dk.58), Sezgin Lama, Nihat Gezici, Mehmet Durdu, Ömer Bozkuş
Göktürkspor: Hüseyin Eren, Ahmet Serdar Kaldırım (Osman Alkan dk.46), Numan Aktunç (Ercan dk.81), Rıfat Demirbilek, Osman Öztürk, Oğuzhan Onat, Mertcan Parlak (Oğuzhan dk.75), Metehan Dinçer, Zişan Sağlamer, Serdar Durmuş, Uğur Kahriman, Metehan Dinçer
Goller: Mehmet Durdu (dk.6), Ömer Bozkuş (dk.14), Sezgin Lama (dk.19), Nihat Gezici (dk.42), Kerim Doğan (dk.80), Emre Toprak (dk.85 ve 90+1) (Güneşspor), Metehan Dinçer (dk.24) (Göktürkspor) - KAYSERİ