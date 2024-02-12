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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda Güneşspor Göktürkspor'u 7-1 mağlup etti

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren Güneşspor, hafta sonu oynadığı maçta Göktürkspor'u 7-1 mağlup etti. Maçın golleri ve detayları haberimizde.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren Güneşspori hafta sonu oynadığı maçta Göktürkspor'u 7-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin, İbrahim Çolak, Muharrem Karaca

Güneşspor: Kemal Çelik, Kemal Kargın (Enes Türkkan dk.28), Erdal Tarcan, A.Samet Coşkun, O.Kaan Ünal, Osman Rızvan (Emre Toprak dk.53), Furkan Sürdem (Kerim Doğan dk.58), Sezgin Lama, Nihat Gezici, Mehmet Durdu, Ömer Bozkuş

Göktürkspor: Hüseyin Eren, Ahmet Serdar Kaldırım (Osman Alkan dk.46), Numan Aktunç (Ercan dk.81), Rıfat Demirbilek, Osman Öztürk, Oğuzhan Onat, Mertcan Parlak (Oğuzhan dk.75), Metehan Dinçer, Zişan Sağlamer, Serdar Durmuş, Uğur Kahriman, Metehan Dinçer

Goller: Mehmet Durdu (dk.6), Ömer Bozkuş (dk.14), Sezgin Lama (dk.19), Nihat Gezici (dk.42), Kerim Doğan (dk.80), Emre Toprak (dk.85 ve 90+1) (Güneşspor), Metehan Dinçer (dk.24) (Göktürkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Çolak Kayseri Şeker Mehmet Durdu Kemal Çelik Futbol Spor Güncel Haberler

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