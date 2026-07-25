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Kayseri şampiyonu sporculardan İl Müdürü Kabakcı’ya ziyaret

Kayseri şampiyonu sporculardan İl Müdürü Kabakcı’ya ziyaret
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İlk sezonunda U-10 Kız Basketbol kategorisinde Kayseri şampiyonu olan Gençlik ERVA Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

İlk sezonunda U-10 Kız Basketbol kategorisinde Kayseri şampiyonu olan Gençlik ERVA Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

U-10 Kız Basketbol kategorisinde mücadele ettiği ilk sezonda büyük bir başarıya imza atan Gençlik ERVA Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı, Kayseri'de mücadele eden 5 takım arasından şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti. Şampiyon sporcular, velileri, antrenörleri Berna Pişginel ve Mustafa Tufan ile ERVA Spor Okulları Şube Müdürü Muammer Benli eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Kabakcı; sporcuları tek tek tebrik ederek, ilk yıllarında elde ettikleri başarının gelecek adına büyük umut verdiğini söyledi. Kabakcı; sporcuların gelişiminde emeği bulunan antrenörlere ve her zaman destek olan velilere de teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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