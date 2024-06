Kayseri Ömürspor Kulübü, Yıldırım Beyazıt Şafakspor maçı sonrası saldırıyı kınadı

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömür spor Kulübü, hafta sonu oynanan Yıldırım Beyazıt Şafak spor maçı için sosyal medya hesapları üzerinden kınama mesajı yayımladı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 17. haftasında Kayseri Ömür spor deplasmanda Yıldırım Beyazıt Şafak spor'u 2-1 yenerek yoluna namağlup devam ediyor. Develi İlçe Stadı'nda oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası ev sahibi takım oyuncularının konuk takım oyuncularına yapmış olduğu saldırı maça gölge düşürdü.

Kayseri Ömür spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sezon ortasında sosyal medya üzerinden bazı takımların kınama mesajını gördüğümüzde spor camiasının bu kadar çirkin yüzünün olup olmadığına inanmak istesek de bugün içerisinde görmüş olduk ki bazı deplasman takımları kendini evlerinde dokunulmaz sanıyorlar. Biz isteriz ki deplasmana gittiğimizde yenmek veya yenilmek önemli değil ev sahibi takıma saygı göstermek ve bu takımlardan saygı görmek. Lakin maç esnasında kendini kaybetmiş bazı şahsiyetsizler sporu spor için değil kendini güçlü göstermek için yapıyorlar. Sosyal medya üzerinden sürekli bazı deplasman takımlarına bunlar her zaman bunu yapıyor düşüncesinin bize yanlış geldiğini düşünerek hareket ettiğimizde bize karşı çıkanlar şu an hepsi haklı çıktı. Gün içerisinde Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile oynamış olduğumuz güzel maçın bitiş düdüğü ile yenilginin de vermiş olduğu huzursuzluk doğrultusunda takımımıza, takım kaptanımıza, yöneticimize yapılmış olan çirkin saldırıyı kınıyoruz ve kınamakla kalmıyoruz böyle bir olayı asla kabul etmiyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını her ne kadar dilesek de belli ki önlem alınmadıkça bu olaylar daha da fazlalaşacak. Temennimizdir kulüp yöneticilerinin bu olaylara karışan ve sürekli aynı tutum ve davranış sergileyenleri derhal bu camiadan uzaklaştırarak tertemiz bir camia oluşturmasıdır. Kayseri kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ