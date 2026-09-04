Haberler

Kayseri Kadın Su Topu Takımı'ndan Türkiye İkinciliği

Kayseri Kadın Su Topu Takımı'ndan Türkiye İkinciliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Kadın Su Topu Takımı, Niğde'de düzenlenen ANALİG Türkiye Birinciliği'nde gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi oldu. Genç sporcuların azmi ve takım ruhu, Kayseri'ye büyük gurur yaşatırken, bu başarı su sporlarındaki yükselişi de gözler önüne serdi.

Kayseri Kadın Su Topu Takımı, Niğde'de düzenlenen ANALİG Türkiye Birinciliğinde sergilediği başarılı performansla Türkiye ikinciliğini elde ederek Kayseri'nin gururu oldu.

Kayseri'nin genç sporcuları, ulusal organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle şehrin gururu olmaya devam ediyor. 3-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Niğde'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Su Topu Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kadın Su Topu Takımı, Türkiye ikincisi oldu. Turnuva boyunca ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhuyla dikkat çeken Kayserili sporcular, zorlu karşılaşmaların ardından önemli bir dereceye imza attı. Genç sporcuların sergilediği performans, Kayseri adına büyük takdir topladı.

ANALİG Türkiye Birinciliğinde Türkiye ikinciliği elde eden Kayseri Kadın Su Topu Takımı, elde ettiği dereceyle Kayseri'nin su sporlarındaki yükselişini bir kez daha gösterdiler. Kayseri'nin genç sultanlarının önümüzdeki organizasyonlarda da başarılı sonuçlara imza atması beklenirken, elde edilen Türkiye ikinciliği spor camiasında büyük sevinç yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcının zor anları! Eteği düştü, frikik verdi
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Eski bakanı yakacak rapor! Korumasıyla neler yaşamış neler
İstanbulspor teknik direktörü Barış Kanbak: Kontratak yapalım derken panik atak yaptık

Söylediği cümle herkesin diline düştü
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
ABD'nin petrol rezervleri 44 yılın dibinde

ABD'de kritik eşik! Stratejik petrol rezervi 44 yılın dibinde
Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti

Keskin koku bir anda yayıldı! Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı