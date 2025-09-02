Kayseri Muaythai Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan 35 Madalya ile Döndü

Kayseri Muaythai Çocuklar Takımı, "Sarıkamış Çocuklar Türkiye Şampiyonası"ndan 35 madalyayla döndü.

Muaythai İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kars'ta 26-31 Ağustos tarihlerinde yapılan "Sarıkamış Çocuklar Türkiye Şampiyonası"na 74 sporcu ile katılan Kayseri Muaythai Çocuklar Takımı, 10-14 yaş arası minik ve yıldız kategorisinde mücadele etti.

Takım, organizasyonu 11 birincilik, 13 ikincilik ve 11 üçüncülükle tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Fedarasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, geçen yıl Malazgirt'in ardından bu yıl da Sarıkamış'ta tarihle buluşturulan sporcuların milli ve manevi kazanım elde ettiğini belirtti.

Kayseri'ye başarının yakıştığını kaydeden Ulu, "Bizim için önemli olan başarıya giderken milli ve manevi olarak çocuklarımızın ruh dünyasına dokunabilmek. Kayseri muaythai branşında bütün kategorilerde başarılar toplamaya devam ediyor. Başarı için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.