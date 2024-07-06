Kayseri Masterler, 2023-2024 Futbol Sezonunda Şampiyon Oldu
Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Kayseri Masterler takımı, seri penaltı atışları sonucunda şampiyonluğu elde etti.
Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Normal süresi 0-0 sona eren maçta şampiyonluğu seri penaltı atışları belirledi. Şampiyonluğu Kayseri Masterler takımı 5-4'lük sonuçla elde etti.
Stat: Bucakçayır/Niğde
Hakemler: Necmi Akıncı, Emine Erim, Orkun Alişler
Kayseri Masterler: İlker Gökdemir, Emrah Deveci, Uğur Kulaksız, Orhan Tam, Fehmi Ocak, Mutlu Önal, Serkan, Emin Gök, Erkan (Ufuk), Doğan Doğan, Şinasi Ev
Kocasinan Masterler: Duran Karadeli, Turgay Kaçmaz, İlyas Emektar, Ömer Aka, Ali Çimen, Bahattin Mutlu, İlhan Mavitaş, Ayhan Turan, Öner Şahin, Sedat Bulut, Erklan Kandemir (Hasan)
Gol: Yok
Penaltı: Emin Gök, Serkan, Şinasi Ev, Mutlu Önal, Uğur Kulaksız (Kayseri Masterler) Bahattin Mutlu, Sedat Bulut, Turgay Kaçmaz, Ayhan Turan (Kocasinan Masterler) - KAYSERİ