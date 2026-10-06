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Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden Laurie Ann Moise Haiti Milli Takımı'na davet edildi

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Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden Laurie Ann Moise Haiti Milli Takımı'na davet edildi
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Kanadalı oyuncusu Laurie Ann Moise, Haiti Milli Takımı'nın Paris kampına davet edildi. 25 yaşındaki oyuncu, 9 Ekim'de Japonya ve 13 Ekim'de Avustralya ile oynanacak maçlarda forma giyecek; 15 Ekim'de Kayseri'ye dönmesi bekleniyor.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Kanadalı oyuncusu Laurie Ann Moise'ye milli davet.

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde milli sevinç. Sarı kırmızılı takımın başarılı golcü oyuncusu Laurie Ann Moise, Haiti milli takımına davet edildi. Kanada doğumlu 25 yaşındaki oyuncu, Haiti Milli Takımı ile 9 Ekim'de Japonya ve 13 1Ekim'de ise Avustralya ile oynayacak olan müsabakada forma giyecek. Haiti Milli Takımına katılmak için bugün Paris'e gidecek olan Laurie Ann Moise,15 Ekim'de yeniden Kayseri'ye dönmesi bekleniyor. Kayseri Kadın Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün başarılı oyuncusu Laurie Ann Moise, Haiti A Milli Takımı'nın Paris'te gerçekleştireceği milli takım kampına katılmak üzere bugün yola çıktı. Laurie Ann Moise, Haiti Milli Takımı ile 9 Ekim'de Japonya ve 13 Ekim'de Avustralya karşılaşmalarında ülkesini temsil edecek. Kendisine ve Haiti Milli Takımı'na bu önemli maçlarda başarılar diliyor, Laurie Ann Moise ile gurur duyuyoruz. Yolun açık, başarıların daim olsun Laurie" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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