Kayseri Kadın FK, Gazikentspor'u 6-2 mağlup etti
Kadınlar 1. Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maçta Gazikentspor'u 6-2 yenerek 3 puanla döndü.
Kadınlar 1. Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK, ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gazikentspor'u 6-2 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.
Stat: Gaziantep Batur Stadı
Hakemler: Oktay Sağlamcı, Onur Gönül, Muhammed Mustafa Meşe
Gazikentspor: Beyza Nur Semiz, Ceren Özberk (Huda Bozo dk.65), Franciane de Jesus, Ceyda Özkan (Edanur Mutlu dk.65), Dilara Kocabağ, Bahar Carav (Gül Beyza Akpınar dk.46), Dilan Temiz (Hamide Şahin dk.80), Buse Nur Kocabey (Dilara Öztürk dk.71), Ayla Demir, Kardelen Patoğlu, Derya Omak
Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu (Fatma Erol dk.85), Medine Aykaç, Saniye Aslano, Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, Canset Yiğit, Bahar Özden, Thuany Gomes, Negahan Tulğar, Zeynep Bilir, Buse Kırbaş (Biricik Nur Köynar dk.65)
Goller: Ayla Demir (dk.33), Huda Bozo (dk.87) (Gazikentspor), Saniye Aslano (dk.5, 60), Zeynep Bilir (dk.21, 43, 81), Beyza Nur Semiz (dk.77 k.k.) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ