Kayseri Kadın FK, Deplasmanda Adana İdmanyurdu'nu Son Dakikada Yendi
Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kayseri Kadın FK, deplasmanda Adana İdmanyurdu'nu son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.
Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maçta Adana İdmanyurdu'nu son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.
Stat: Adana Muharrem Gülergin Stadı
Hakemler: Davut Uluçay, Yusuf Gök, Salih Dündar
Adana İdmanyurdu: Stephanie Yımkam, Filiz Kurtuluş, Songül Ece Altınöz, Büşra Işıl Canoruç, Özge Çelebi, Rianna Chylese Cyrus, Elif Hacer Nergiz, M' Mahawa Drame, Yeliz Akuş (Damla Mormenekşe dk. 75), Yaren Akuş (Suna Dündar dk. 75), Aliye Aydın (Zeynep Kübra İrtegün dk. 61)
Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Saniye Arslano, Bahar Özen (Ayşe Nur Köyünü dk. 89), Elmas Karakaya, Elvin Kılınç, Claude Guylaine Tchadue, Ayşegül Aydın (İlayda Nisa Erdoğan dk. 80), Duygu Karabay, Elanur Çıkılı, Mine Okaytu, Şerife Nur Birol
Goller: Aliye Aydın (dk. 19), Buşra Işıl Canoruç (dk. 47) (Adana İdmanyurdu), Şerife Nur Birol (dk. 5), Saniye Arslano (dk. 57), İlayda Nisa Erdoğan (dk. 90+3) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ