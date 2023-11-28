Kayseri Kadın FK Bornova Hitab Spor'a 3-2 mağlup oldu
Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Kayseri Kadın FK, Bornova Hitab Spor'a evinde 3-2 yenildi. Maçta Kayseri Kadın FK'dan Mayllene Oliveira ve Zeynep Bilir, Bornova Hitab Spor'dan ise Berthe Ongnomo ve İnayet Funda Altınkaya gol attı.
Kadınlar 1. Lig B Grubunda ligin 5. haftasında Kayseri Kadın FK evinde Bornova Hitab Spor'a 3-2 mağlup oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Sinem Özpınar, Samed Armut
Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, İlayda Karakaya, Saniye Aslano, Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, Canset Yiğit, Bahar Özen (Biriciknur Köyyar dk.88), Mayllene Oliveira, Nagehan Tulgar (Buse Kırbaş dk.88), Zeynep Bilir, Ogheneburme İkkhua
Bornova Hitab Spor: Sude Mihri Çınar, Ugochi Emennayo, Sinem Ayazma (Zeynep Ela Kara dk.54), İlayda Uğur, İnayet Funda Altınkaya, Nursel Cazağ, Pınar Demircan (Precious Emubor dk.26), Suzan Durmaz, Dilan Taşdemir, Gülşah Güvendi (Buse İşçi dk.80), Berthe Ongnomo
Goller: Mayllene Oliveira (dk.48 pen), Zeynep Bilir (dk.90+4) (Kayseri Kadın FK), Berthe Ongnomo (dk.30), İnayet Funda Altınkaya (dk.25 ve 87) (Bornova Hitabspor) - KAYSERİ