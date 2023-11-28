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Kayseri Kadın FK Bornova Hitab Spor'a 3-2 mağlup oldu

28 Kasım 2023 11:58 Son Güncelleme: 12:00 Abone Ol

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Kayseri Kadın FK, Bornova Hitab Spor'a evinde 3-2 yenildi. Maçta Kayseri Kadın FK'dan Mayllene Oliveira ve Zeynep Bilir, Bornova Hitab Spor'dan ise Berthe Ongnomo ve İnayet Funda Altınkaya gol attı.