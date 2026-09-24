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Kayseri Kadın FK, 5. haftada Şile Bilgidoğa'yı yenip galibiyet hasretini bitirmek istiyor

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Kayseri Kadın FK, 5. haftada Şile Bilgidoğa'yı yenip galibiyet hasretini bitirmek istiyor
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Kayseri Kadın FK, 5. haftada kendi evinde Şile Bilgidoğa'yı konuk edecek. İki haftadır galibiyet alamayan Kayseri ekibi, 26 Eylül Cumartesi saat 15.00'te Sümer 1 Nolu Saha'da oynanacak maçı kazanarak bu hasrete son vermek istiyor.

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın FK, ligin 5. haftasında kendi evinde oynayacağı Şile Bilgidoğa maçını kazanarak iki haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Bu sezon yükseldiği ligde ilk iki haftayı galibiyet ile geçen Kayseri Kadın FK, kendi sahasında Amedspor'a yenildikten sonra deplasmanda Yüksekovaspor ile berabere kalmıştı. İki haftada galibiyet yüzü göremeyen Kayseri ekibi, ligin 5. haftasında ise Şile Bilgidoğa ekibini konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Sarı kırmızılar, henüz puan ile tanışamayan rakibini mağlup ederek Kayseri'de yenerek iki haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

26 Eylül Cumartesi günü Sümer 1 Nolu Saha'da oynanacak olan müsabaka saat 15.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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