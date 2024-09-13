Kayseri İl Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Ömer Murat Ülger oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu'nun değişiminden sonra illerde de İl Hakem Kurullarına yeni atamalar yapıldı. Eski Başkan Emre Altun'un istifasının ardından yeni İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger oldu. Ülger, spor kariyerindeki deneyimi ve katkılarıyla Kayseri'de hakem camiasının önemli bir ismi olarak biliniyor. Yeni Başkan Ömer Murat Ülger olurken, üyeleri ise Engin Tamuca, Ali Etlikçi, Ahmet Çıtak ve Ünal Adıgüzel oldu. - KAYSERİ