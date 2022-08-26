Kayseri haberi... Kayserispor'da Emrah'tan kötü haber Spor Haberleri Kayseri habere göre Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcularından Emrah Başsan, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcularından Emrah Başsan, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncularından Emrah Başsan, Giresunspor maçında görev alamayacak. Geride kalan Başakşehir maçında sakatlanan Emrah Başsan'ın kasığında yırtık olduğu tespit edildi. 2-3 hafta takımındaki yerini alamayacağı öğrenilen Emrah'ın tedavisine başlandı. Bu sezon geride kalan 3 maçta görev yapan Emrah'ın 3 hafta sonra Kayseri'de oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi için çalışılıyor. Diğer yandan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Emrah'ın yokluğunda ilk on birde Carlos Mane'ye forma vermeyi planlıyor. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Emrah Başsan Giresunspor Kayserispor Kayseri Spor Haberler

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