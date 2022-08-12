Kayseri haber | Kayserispor kadrosu belli oldu Kayseri yerel spor haberine göre Kayserispor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kayserispor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı oyuncular içerisinden 22 isim belirledi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah ile kırmızı kart cezalısı Ali Karimi'nin olmadığı kadroda şu isimler var: Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Majid Hosseini, Lionel Carole, Uzodimma, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Bernard Mensah, Hayrullah Erkip, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Çağdaş Atan Kayserispor Spor Güncel Haberler

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