Kayseri'de 2025 Yılı Genel İstişare Toplantısı yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda 2026 yılı planlamaları da istişare edildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği 2025 yılı Genel İstişare Toplantısı'nı yaptı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın Başkanlığında Spor Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonunda 2025 yılı Genel istişare toplantısı gerçekleşti. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve 2026 yılında uygulanması planlanan çalışmaların istişare edilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında; 2025 yılına ait faaliyet raporları, performans göstergeleri, elde edilen kazanımlar ile yapılmakta olan ve yapılacak olan projeler kapsamlı bir şekilde istişare edildi.

Toplantıya ilçe, şube, yurt ve gençlik merkezleri müdürleri katıldı. - KAYSERİ

