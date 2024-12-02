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Kayseri Esen Metal Spor Kulübü Ligdeki Liderliğini Sürdürüyor

Kayseri Esen Metal Spor Kulübü Ligdeki Liderliğini Sürdürüyor
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Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, Süper Amatör Küme B Grubu'nda 6. haftada Döğerspor'u 1-0 yenerek liderliğini korudu. Dursun Erdem Yıldız'ın attığı golle galip gelen takım, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, ligin 6. haftasında rakibi Döğerspor'u Dursun Erdem yıldız'ın golü ile 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Levent Yeşilyurt, Mustafa Bulduk, Mustafa Uçkan

Kayseri Esen Metal SK: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Cüneyt Turgut, Turgay Aydoğan, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Ali Kılınç (Batuhan Şimşek dk. 61), Hakan Bahran (Emin Dursun dk. 66), Mehmet Tatlı (Ahmet Özdemir dk. 66), Selim Başev, Dursun Erdem Yıldız (Efehan Paşayiğit dk. 88), Süleyman Yasa (Kürşat Yurdagül dk. 88)

Kayseri Döğerspor: Yakuphan Kocaoğlu, Hamit Çetinkaya (Efe Samet Şahin dk. 86), Hasan Yazgan (Mücahit Baykaldı dk. 68), Buğra Kara, Halil Yönlü, Hasan Emre Göltaş (Harun Çetin dk. 59), Mehmet Kurtuluş, Şeyh İsmail Orhan, Emre Öztürk Hüseyin Can Uçar, Samet Kaan Karaca

Gol: Dursun Erdem Yıldız (Dk. 22) (Kayseri Esen Metal SK)

Kırmızı kart: İsmail Atalay (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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