Kayseri ERVA Spor Kulübü, Balkan Wushu Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 10-14 Temmuz 2025 tarihlerinde Edirne'de düzenlenen, 15 ülkeden bin 130 sporcu katıldığı, 8'inci Açık Balkan Wushu Şampiyonası'nda dereceye giren Kayseri ERVA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerini makamında ağırladı.

Kabulde konuşan Vali Gökmen Çiçek; "17 sporcuyla katıldığımız 8'inci Açık Balkan Wushu Şampiyonası'nda 5 sporcumuz Balkan şampiyonu, 3 sporcumuz ikinci ve 3 sporcumuz da üçüncü oldu. Dereceye giren sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi. Vali Çiçek ayrıca; "Ailelerimiz ve çocuklarımız ERVA Spor Okullarına sahip çıkıyor, bırakmıyorlar, bunu görmek beni çok mutlu ediyor. ERVA'dan şampiyonlar çıkacağını daha önce de söylemiştik. Bu tür şampiyonluklarımız devam edecek" diye konuştu.

Kabulde, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, ERVA Sağlık Spor Kulübü Başkanı ve Koordinatörü Mehmet Akif Şenberber, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşikan ve ERVA Sağlık Spor Kulübü Antrenörü Nurten Kurt da hazır bulundu. - KAYSERİ