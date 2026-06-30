Haberler

Kayseri Erciyes GESK, Kadınlar Goalball Süper Lig'ine yükseldi

Kayseri Erciyes GESK, Kadınlar Goalball Süper Lig'ine yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Goalball 2. Lig Finali'nde Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'ne 6-4 yenilen Kayseri Erciyes GESK, sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig bileti aldı.

Kadınlar Goalball 2. Lig Finali'nde Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'ne 6-4 mağlup olan Kayseri Erciyes GESK, sezonu ikinci sırada tamamlayarak hedeflediği Süper Lig biletini aldı.

Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Kadınlar Goalball 2. Lig müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Final karşılaşmasında Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'ne 6-4 mağlup olan Kayseri temsilcisi, ligi ikinci sırada tamamlayarak Kadınlar Goalball Süper Lig'ine yükselmeyi başardı. Kulüpten yapılan açıklamada; elde edilen başarının sporcuların, teknik ekibin, yönetimin, sporcu ailelerinin, sponsorların ve destek veren herkesin ortak emeği olduğu vurgulandı. Açıklamada; "En büyük hedefimize ulaşarak Süper Lig'e yükseldik. Sahada son ana kadar mücadeleyi bırakmayan sporcularımıza, teknik ekibimiz Hakkı Ercan Doğan ve Enes Yalçın'a, yönetim kurulumuza, bizleri her zaman destekleyen sporcu ailelerimize, sponsorlarımıza ve dualarıyla yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kayseri Erciyes GESK; ayrıca finalde centilmence mücadele eden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nü şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta'daki 113 yıllık gizem çözüldü: 'Küçük Tapınak'ın Tanrıça Hekate'ye ait olduğu anlaşıldı

Şehirdeki 113 yıllık gizem çözüldü!
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi