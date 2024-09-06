Üye Girişi
Haberler

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde Teknik Heyet Belli Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2024-2025 futbol sezonu öncesi teknik heyetini açıkladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız ve Sportif Direktör Gökhan Gündüz, mavi-siyahlı takımın başında yer alacak.

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde 2024-2025 futbol sezonu öncesi teknik heyet belli oldu. Mavi-siyahlı takımın Teknik Direktörü Uğur Kulaksız olurken, Sportif Direktör ise Gökhan Gündüz oldu.

TFF 3.Lig 4.Grup ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 FK, 2024-2025 sezonu ilk maçına yarın çıkacak. Mavi-siyahlı takımın Teknik Direktör Uğur Kulaksız'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Uğur Kulaksız'ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletik performans antrenörü, yer aldı. Kulaksız'ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı:

Uğur Kulaksız - Teknik Direktör

Ferhat Timoçin - Yardımcı Antrenör

Gökhan Dursun - Yardımcı Antrenör

İsmail Okumuş - Yardımcı Antrenör

Cengiz Balcıoğlu- Kaleci Antrenörü

Kerem Bahadır Teke - Atletik Performans Antrenörü - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erciyes kayseri Güncel Futbol Spor

Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü

Dursun Ataş istifa etti, Meclis'te sandalye sayısı değişti
Baba, 3 çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu vahşette anne sessizliğini bozdu

Türkiye'nin konuştuğu vahşette anne sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dursun Ataş kimdir? Dursun Ataş istifa mı etti? İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş neden istifa etti, ne oldu? ÖSYM 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman? Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi?
title