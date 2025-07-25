Kayseri Elit Voleybol Kulübü'nden İzmir Arkas Spor'a Transfer

Kayseri Elit Voleybol Kulübü'nden İzmir Arkas Spor'a Transfer
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Kayseri Elit Voleybol Kulübü alt yapısından yetişen 2007 doğumlu Nejat Efe Yavuz, İzmir Arkas Spor'a transfer oldu. Kulüp, alt yapısının her sene Türkiye Finalleri'nde başarılı olduğunu vurgulayarak, başka transferlerin de geleceğini duyurdu.

Kayseri ElitVoleybolKulübü alt yapısından yetişen 2007 doğumlu başarılı sporcu Nejat Efe Yavuz; İzmir Arkas Spor'a transfer oldu.

Daha önce yine alt yapısından yetiştirdiği Yılmaz Üner'i Fenerbahçe'ye gönderen Kayseri Elit Voleybol Kulübü; alt yapıya yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulüp alt yapımız her sene tüm kategorilerde Türkiye Finallerine katılabilme başarısı gösterdiği, çok yetenekli ve başarılı bir alt yapıya sahip olduğumuz tescillenmiştir. Çok yakın zamanda da başka sporcularımızın Türkiyemizin başarılı kulüplerine transfer haberlerini duyacaksınız" ifadeleri kullanılırken, Nejat Efe Yavuz'a bundan sonraki voleybol kariyerinde başarılar dilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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