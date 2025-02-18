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Kayseri Döğerspor, Play-Out Maçında İsmail Okumuş'u 3-0 Yenerek Ligde Kaldı

Kayseri Döğerspor, Play-Out Maçında İsmail Okumuş'u 3-0 Yenerek Ligde Kaldı
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Döğerspor, Play-Out maçında İsmail Okumuş Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek ligde kalmayı başardı. Yeni sezonda zirveye oynamayı hedefliyor.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Döğerspor, Play-Out maçında İsmail Okumuş Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek ligde kaldı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Döğerspor'da büyük sevinç var. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak B grubunu 13 puanla 7. sırada tamamlayan Kayseri Döğerspor, Play-Out oynamaya hak kazandı. Play-Out müsabakasında A Grubu'ndan gelen İsmail Okumuş Futbol Kulübü ile oynayan Kayseri Döğerspor, ikinci yarıda Hüseyin Can Uçar, Batuhan Duran ve Samet Türk'ün golleri ile rakibini yenerek ligde kalmayı başardı.

2025-2026 sezonunda yoluna Süper Amatör Küme'de devam edecek olan Kayseri Döğerspor, yeni sezonda zirveye oynayan bir takım oluşturmak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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