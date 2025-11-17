Kayseri Derbisinde Beraberlik: 1-1
Kayseri Süper Amatör Küme'de Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor arasında oynanan kritik maçta takımlar 1-1 berabere kalarak haftayı 1'er puanla kapattı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de haftanın maçında Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1'er puanla kapattılar.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Yıldız, Hamza Yıldız, Enes Umut Kaya
Kayseri Atletikspor: Al Özdoğan, Bahadır Sarıçiçek, Yusuf Tolu, Süha Çetin, Doğukan Kılıç (Batuhan Hidayetoğlu dk. 72), Uğur Taşpınar, Ali Ateş (Armağan Malik Çelik dk. 66), Furkan Batar, Mert Ali Yıldız, Emre Tunahan Gürbüz, Emin Burak Dursun
Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Abdullah Öztürk, Mehmet Bayram, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Selim Başev (Batuhan Kaya dk. 46), Hakan Bahran, Ahmet Özdemir (Can Ölçer dk. 46), Mehmet Tatlı (Osman Şentürk dk. 80), Buğra Sarıkaya, Onur Bağcı (Bulut Akbaş dk. 46)
Goller: Emre Tunahan Gürbüz (dk. 43) (Kayseri Atletikspor), Hakan Bahran (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı Kart: Ali Özkan (dk. 89) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ