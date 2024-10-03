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Kayseri Derbisi Yahyalıspor ile Develigücü Arasında Oynanacak

Kayseri Derbisi Yahyalıspor ile Develigücü Arasında Oynanacak
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta, Yahyalıspor ile Develigücü, yeni sezonun ilk haftasında 6 Ekim Pazar günü Yahyalı İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta Kayseri derbisi oynanacak. Yahyalıspor ile Develigücü ilk hafta maçında karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 2024-2025 futbol sezonu, hafta sonu oynanacak maçlar ile başlayacak. Kayseri ekipleri Yahyalıspor ile Develigücü, yeni sezonda 4. Grup'ta başarılı bir dönem geçirmek için mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen maç programına göre; ligin ilk haftasında Kayseri Derbisi oynanacak.

Bu sezon Türkiye 3. Ligi'ne yükselmeyi hedef seçen Yahyalıspor ile Develigücü, ligin ilk haftasında Yahyalı İlçe Stadı'nda karşılaşacak. 6 Ekim Pazar günü oynanacak müsabaka saat 14: 00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yahyalı kayseri 6 Ekim Pazar

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