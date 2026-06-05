Kayseri'den 2 hakem üst klasmanda

2026-2027 futbol sezonunda Kayseri'den iki hakem üst klasmanda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonunda müsabakaları yönetecek hakem listelerine açıkladı. Kayseri'den iki hakem üst klasmanda görev alırken, üç hakemde klasmanda görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan belirlemelere göre 2026-2027 sezonunda Mustafa Savranlar ile Furkan Ulu, üst klasman yardımcı hakemi olarak görev yapacak.

Klasmanda Ramazan Haymana ile Cenk Uluçınar düdük çalacak, Levent Yeşilyurt da yardımcı hakem olarak görev üstlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı