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Kayseri'den 2 hakem üst klasmanda

Kayseri'den 2 hakem üst klasmanda
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2026-2027 futbol sezonunda Kayseri'den Mustafa Savranlar ve Furkan Ulu üst klasman yardımcı hakemi olarak görev yapacak. Ayrıca üç hakem de klasmanda görev alacak.

2026-2027 futbol sezonunda Kayseri'den iki hakem üst klasmanda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonunda müsabakaları yönetecek hakem listelerine açıkladı. Kayseri'den iki hakem üst klasmanda görev alırken, üç hakemde klasmanda görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan belirlemelere göre 2026-2027 sezonunda Mustafa Savranlar ile Furkan Ulu, üst klasman yardımcı hakemi olarak görev yapacak.

Klasmanda Ramazan Haymana ile Cenk Uluçınar düdük çalacak, Levent Yeşilyurt da yardımcı hakem olarak görev üstlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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