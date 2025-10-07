Kayseri'den Güreş Milli Takımı'na Destek: Zehra Kahrıman Romanya'ya Gidecek

Kayseri Valisi GökmenÇiçek'in hayata geçirdiği ERVA Spor Okulları, meyvelerini vermeye başladı. Yeşilay ERVA sporcusu Zehra Kahrıman, Güreş Milli Takımı ile Romanya'ya gitti.

Yeşilay Erva Spor Kulübü sporcusu Zehra Kahrıman; Güreş Milli Takımı ile birlikte 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek olan U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda 46 kiloda mindere çıkacak. ERVA Spor Okulları'ndan yapılan açıklamada; "Bayrağımızı dalgalandırmak, milli marşımızı dinletmek ve ERVA'nın gücünü göstermek için mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ