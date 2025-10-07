Haberler

Kayseri'den Güreş Milli Takımı'na Destek: Zehra Kahrıman Romanya'ya Gidecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen ERVA Spor Okulları, sporcusu Zehra Kahrıman ile uluslararası arenada boy göstermeye hazırlanıyor. Kahrıman, U15 Güreş Balkan Şampiyonası için Romanya'ya gidiyor.

Kayseri Valisi GökmenÇiçek'in hayata geçirdiği ERVA Spor Okulları, meyvelerini vermeye başladı. Yeşilay ERVA sporcusu Zehra Kahrıman, Güreş Milli Takımı ile Romanya'ya gitti.

Yeşilay Erva Spor Kulübü sporcusu Zehra Kahrıman; Güreş Milli Takımı ile birlikte 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek olan U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda 46 kiloda mindere çıkacak. ERVA Spor Okulları'ndan yapılan açıklamada; "Bayrağımızı dalgalandırmak, milli marşımızı dinletmek ve ERVA'nın gücünü göstermek için mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.