Kayseri'de Yeni Yemliha Stadı İnşaatı Üç Ay İçinde Tamamlanacak

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kocasinan Yemlihaspor'a ev sahipliği yapacak yeni Yemliha Stadı'nın inşaatı sürüyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanırken, stat üç ay içinde teslim edilecek ve sosyal donatılarla birlikte modern bir tesis olacağı belirtiliyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde eski stadın yerine yapılacak olan yeni ve modern stat için çalışmalar sürüyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan stadın üç ay içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

Kayseri 1.Amatör küme ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor'a ev sahipliği yapacak olan Yemliha Stadı'nın yapımı devam ediyor. Soyunma odaları, hakem odası, depo, duş ve tuvaletler gibi sosyal donatıların yanında 140 kişilik çelik konstrüksiyon tribünlere sahip olacak olan stadın zemini ise sentetik çim olacak. Saha yapımı için gerekli drenaj çalışmaları tamamlanırken, çim serimi ise bu ay içinde başlayacak. Sosyal donatılar içinde temel atma işleminin tamamlandı Yemliha Stadı'nda 3 ay sonra maç oynanabilecek.

Kocasinan Yemlihaspor KulüpBaşkanı AhmetAdıbelli, stat inşaatı hakkında bilgi verirken, "Çalışmalar sorunsuz ilerliyor. Üç ay içinde teslim edilecek. Biz de ikinci yarı maçlarımızı kendi evimizde oynayacağız.Yemliha halkına bu heyecanı yaşatacağız. Burada mahallemizin çocukları yetişecek. Yakın mahalleler Himmetdede, Dadağı, Mahzeminli gençlerimizi de buraya bekliyoruz. SayınValimizGökmenÇiçek'e,Kocasinan Belediyşe Başkanı SayınAhmetÇolakbayrakdar'a ASKFBaşkanımız SayınMutlu Önal'a bu stadı bize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
