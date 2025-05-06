Kayseri'de Yaz Dağcılık Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğinde düzenlenen yaz dağcılık eğitimi başarıyla tamamlandı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği'nin 2025 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen eğitim; 28 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde teorik dersler yapılırken, kaya tırmanışları ise Erciyes Dağı Hisarcık Bölgesi'nde yapıldı. Eğitime Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından görevlendirilen 5 antrenör nezaret etti. Eğitim sürecine 42 kursiyer katılım sağladı.

Hem teorik hem de pratik bilgilerin aktarıldığı eğitim sonunda kursiyerler, dağcılık alanında temel yetkinlikleri kazanmış oldu. - KAYSERİ