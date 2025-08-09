Kayseri'de Yamaç Paraşütü Şampiyonası Başladı

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla Talas ilçesi Ali Dağı'nda başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'na Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Dağı ev sahipliği yapıyor. 14 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada 8 ülkeden 120 sporcu mücadele edecek. Organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyon Asbaşkanı Abdullah Kahraman, "Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve aynı zamanda Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'nı yapıyoruz. Türk sporcularımız bu yarışlar sonucunda milli takıma seçiliyor. Türkiye'deki en üst düzeydeki şampiyonayı yapıyoruz. Bugün belirlenen parkur uzunluğumuz 75 kilometre. Ali Dağı'ndan kalkan sporcular Pınarbaşı ve Tomarza ilçesinde belirlenen yerlere inecek. Şampiyonada 90'ı Türk olmak üzere 120 sporcu var. Rüzgarın yönü ve şiddetine göre o günün güzergahını sabah belirliyoruz. Ali Dağı yamaç paraşütü anlamında Türkiye'nin en önemli yerleri arasında. Hedefimiz Ali Dağı'nda Dünya Şampiyonası yapmak" diye konuştu.