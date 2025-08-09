Kayseri'de Uluslararası 3x3 Basketbol Turnuvası Başladı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası sabah saatlerinde başladı. 9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya yerli ve yabancı 32 takım katıldı. Para ödüllü turnuva, pazar akşamı sona erecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, "3x3 dediğimiz organizasyon FIBA tarafından düzenleniyor. FIBA'nın dünya çapında iki büyük organizasyonu var. Biri 'Dünya Turu' diğeri 'Challenge' diye geçiyor. Fakat bu ayaklardan birine sahip olmak için bu tarz özel organizasyonları yapmamız lazım. Yaptığımız işin kalitesini onlara kabul ettirdikten sonra 'Dünya Turu' ya da 'challenge' ekliyorlar. O yüzden bizim için çok önemli bu organizasyonun başarılı olması. 'Dünya Turu' ya da 'challenge' almak için bu organizasyon. Organizasyonun hazırlıkları tamam. Bizler de hazırız" dedi.

'PARA ÖDÜLÜ DE VAR'

Maçların bu hafta sonunda yapılacağını aktaran Sağlam, "Saat 10.00'da başladı. Akşam 21.00'e kadar sürecek planlamada ama sarkacağını tahmin ediyorum. Yarın ise 09.00'da başlayacak. Akşam 21.00 gibi de bitecek. Ödül töreni olacak. Kategori yok ama bu organizasyonda en önemli konu, burada birinci olan takım doğrudan İspanya'da yapılacak bir FIBA Challenge'a katılma hakkı elde edecek. Bu çok önemli bir şey. 3x3 tarihinde en yüksek ödül burada Kayseri'de veriliyor. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan dışarıdan uluslararası takımların katıldığı en büyük organizasyon olacak. 16 yabancı 16 Türk takımı diye belirlemiştik. Toplam 32 takım var. Tek şampiyon olacak. Şampiyon ödül ve dünya turunda bir organizasyona katılma hakkı elde edecek. Para ödülü de var. 3 bin dolar civarında bir rakam var. 1'inciye, 2'nciye, 3'üncüye kademeli olarak düşen bir ödül var" ifadelerini kullandı.

HASAN AKSOYAK: SPORCULARI KAYSERİ'DE AĞIRLAMAK GURUR VERİCİ

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Ben milli takımda kaptan olarak oynadım 3x3'te. O zaman yurt dışında bu tarz turnuvalara katılıyorduk. Hep bizim hayalimizdi böyle bir turnuvaya katılmak. Basketbol severler için Kayseri de 5x5'e 3x3'e gönül verenler için kaçırılmaz bir fırsat. 18 tane yabancı takım 14 tane Türk takım burada olacak. Yaklaşık 100 sporcu geliyor. Bu sporcuların özellikle yurt dışında gelenler ki ülkelerini şu anda dünyada düzenlenen 3x3 turlarında temsil eden sporcular. Hem eskiden milli takımlarda 5x5'de oynayan sporcular. Bu sporcuları Kayseri'de ağırlamak, misafir etmek onları burada görmek gerçekten gurur verici bir hadise. O yüzden çok mutluyum. Burada böyle bir turnuvanın düzenlendiği için mutluyum. Halkımızı da bu turnuvayı izlemeye davet ediyorum" dedi.