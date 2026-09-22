Kayseri'de Süper Amatör ve 1. Amatör küme temsilcilerine oyun kuralları anlatıldı

2026-2027 amatör futbol sezonu öncesinde, Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımlarının temsilcilerine değişen futbol oyun kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

Kayseri Sümer Amatör Evin'de gerçekleşen eğitime TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, antrenörler ve yöneticiler katıldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen eğitim programında, amatör liglerde mücadele edecek takımların antrenörlerine ve yöneticilerine futbol oyun kurallarında yapılan değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgi aktarıldı. Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Etlikçi tarafından verilen eğitimde, yeni sezonda uygulanacak oyun kuralları detaylı şekilde ele alındı. Etlikçi, özellikle değişen ve güncellenen kurallar konusunda takım temsilcilerini bilgilendirirken, müsabakalarda karşılaşılabilecek uygulamalarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı