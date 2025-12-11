Sportif Yetenek Taraması bilgilendirmeleri sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması ve geleceğin milli sporcularının bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi için hayata geçirilen 'Sportif Yetenek Taraması' bilgilendirmeleri Kayseri'de sürüyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Yetenek Taraması İl Koordinatörü; Spor Uzmanı Ozan Efe tarafından okullarda genel tarama test ve ölçümler öncesi ön bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Taramalara ilişkin açıklamalarda bulunan İl Koordinatörü Ozan Efe, projenin temel hedefinin yalnızca spor alanında yetenek keşfetmek olmadığını, aynı zamanda çocukların gelişim süreçlerini yakından takip ederek sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak olduğunu belirtti. Efe; "Test sonuçları, alanında uzman antrenörler ve akademisyenler tarafından analiz edilerek her öğrencinin ilgi ve beceri profili çıkarılıyor. Projenin bir diğer önemli amacı ise sporun tabana yayılması ve geleceğin milli sporcularının bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler uygun branşlara yönlendirilirken; ailelere, okullara ve yerel spor birimlerine detaylı geri bildirimler sunuluyor" dedi. - KAYSERİ