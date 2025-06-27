Kayseri'de Spor Projeleri Değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bakanlık yöneticileri ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek, kentte spora dair projeleri değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki dönem TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Emekli Vali Celalettin Güvenç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kayseri'de yürütülen projeler, tesisleşme çalışmaları, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda, spor altyapısının güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların çeşitlendirilmesi ve şehirdeki spor kültürünün yaygınlaştırılması gibi başlıklar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehirde spora yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, her yaş grubuna hitap eden modern tesislerle Kayseri'yi örnek bir spor şehri haline getirmelerinin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.