Haberler

Snowboard İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Snowboard İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Snowboard İl Birinciliği müsabakaları, Erciyes’te gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Snowboard İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Snowboard İl Birinciliği müsabakaları Erciyes'te düzenlendi. Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken müsabakalar sonunda başarılı olan sporcular madalyalarını takdim edildi. Dereceye giren sporcuların madalyaları Kayser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Aylardır beklenen müjde geldi
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon