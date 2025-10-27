Haberler

Kayseri'de Öğretmenler Günü'ne Özel Ücretsiz 3x3 Basketbol Turnuvası
Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, 29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Kayseri Anadolu Koleji Spor Kompleksi'nde ödüllü 3x3 Basketbol Turnuvası düzenleneceğini duyurdu. Turnuvada 2006-2009 doğumlu sporcular yarışacak ve dereceye giren takımlara para ödülleri verilecek.

29-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva, Kayseri Anadolu Koleji Spor Kompleksi'nde yapılacak. 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların katılabileceği turnuva; altyapı düzeyinde büyük bir heyecana sahne olacak. FIBA onaylı olarak düzenlenecek organizasyonda 24 takım mücadele edecek. Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülleri verilecek. Birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik 8 bin TL, üçüncülük ise 6 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, katılımcılar için birçok ayrıcalık da sunulacak. Turnuvaya tamamen ücretsiz katılım sağlanabilecek. Takımlara maç öncesi ve sonrası ücretsiz su, öğle yemeği ve 3x3 logolu forma desteği verilecek. Ayrıca ödüllü smaç ve üç sayı yarışmaları, sürpriz hediyeler ve öğretmenler arası gösteri maçı da organizasyonun renkli detayları arasında yer alacak.

Her takımda en az 3, en fazla 4 aktif FIBA hesabı bulunan sporcu yer alabilecek. Katılımcılar, FIBA puanları ve geçmiş performanslarına göre değerlendirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
