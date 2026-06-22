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Minikler Taekwondo İl Seçmesi yapıldı

Minikler Taekwondo İl Seçmesi yapıldı
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Kayseri'de düzenlenen Minikler Taekwondo İl Seçmesi'ne 297 sporcu katıldı. Dereceye girenler, Sivas'taki Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Minikler Taekwondo Kayseri il seçmesi tamamlandı. Seçmelerde dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılabilecek.

Taekwondo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kayseri Minikler İl Seçmesi gerçekleştirildi. 18-21 Haziran tarihleri arasında Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 32 kulüpten 201 bayan, 96 erkek sporcu olmak üzere 297 sporcu katıldı. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, müsabakalarda mücadele eden sporcuları kutlayarak; "297 sporcu, 280 müsabaka oynadı. Dereceye giren sporcularımız, Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi. 9 siklette düzenlenen il seçmesinde birincilik elde eden sporcular şunlar oldu:

27 Kg: Cihan Oruçoğlu, Ecesu Yıldız

30 Kg: Alperen Akman, Yaren Hazır,

33 Kg: Cuma Eymen, Asiye Azra Aslan

36 Kg: Miraç Özdemir, Gülcan Kaplan

40 Kg: Mustafa Göroğlu, Elif Zehra İlhan

45 Kg: Mustafa Erdem, Zişan Sayan

50 Kg: Celal Kara, Buğlem Kaya

57 Kg: Harun Kahraman, Elif Su Ayvaz

+57 Kg: Mevlüd Sağlam, Feyzanur Durdu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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