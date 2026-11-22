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Kayseri'de modifiye araç tutkunları drift gösterisinde bir araya geldi.

Erciyes Otomobil Sporları Kulübü, Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğiyle Kadir Has Stadyumu otoparkındaki trafiğe kapalı boş alandaki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen amatör, profesyonel sürücülerin drift gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik sorumlusu Hilmi Doğan, AA muhabirine, 4 farklı kategoride düzenlenen yarışlara 9 aracın katıldığını söyledi.

Ankara, Antalya, Kayseri ve Konya'dan katılım sağlandığını belirten Doğan, amaçlarının otomobil sporlarını geliştirmek olduğunu ifade etti.

Etkinlik, slalom, drift gösterisi ve co-drive sürüşlerinin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA