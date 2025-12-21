Haberler

Kayseri'de Jujitsu sporcuları 2026 startını verdi

2026 yılında Jujitsu branşında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak sporcuların seçmeleri Kayseri'de gerçekleştirildi. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi, branşın tanıtımında öncülük edeceklerini belirtti.

Kayseri'de 2026 yılında Jujitsu branşında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yarışmalara katılacak olan sporcuların seçmeleri yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu'na bağlı olan Jujitsu branşı; 2026 yılında Ulusal ve Uluslararası faaliyetlerde yarışmalara katılacak olan sporcularının il seçmesini Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor salonunda yaptı. Jujitsu'dan sorumlu Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Yardımcısı Hakan Büyükçekiç; Jujitsu branşının tanıtımının Kayseri olarak Türkiye'de öncülüğünü yapacaklarını söyledi. Büyükçekiç; "Seçmelere katılan kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcularımıza ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu'ya teşekkür ediyorum. Jujitsu branşı dünyada çok popüler bir spor. Bizlerde çok çalışıp Türkiye'de Kayseri olarak bunun öncülüğünü yapacağız. 2026 yılı için hazırlıklarımız tamam" dedi. - KAYSERİ

