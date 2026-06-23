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Samed Armut, düdüğünü astı

Samed Armut, düdüğünü astı
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Kayseri İl Hakemlerinden Samed Armut, 2021'de başladığı hakemlik kariyerini sonlandırdı. Son maçında duygusal anlar yaşayan Armut, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı kazanması nedeniyle futbola veda etti.

Kayseri İl Hakemlerinden Samed Armut, yeşil sahalara veda etti.

Kayseri İl Hakemlerinden Samed Armut, 2021 yılında başladığı hakemliğe noktayı koydu. Kayseri 2. Amatör Küme'de hafta sonu oynanan Cırgalanspor ile Kalespor maçında son kez düdük çalan başarı hakem Samed Armut duygusal anlar yaşadı. Genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Samed Armut, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı kazanmasının ardından hakemlik kariyerini sonlandırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada duygularına hakim olamayan genç hakem, gözyaşlarını tutamadı.

Her bir son yeni bir başlangıç olduğunu belirten hakem Samed Armut, "Severek yapmış olduğum hakemlik kariyerimi bitti hüzün doluyum. Her maç benim için farklı bir heyecandı. Yeni arkadaşlar, ağabeyler hocalar ile tanıştım. Herkesi Allaha emanet ediyorum. Son günümde yanımda olan olmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Her bir son yeni bir başlangıç" dedi.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Ali Etlikçi ve Hakem Atama Sorumlusu Ünal Adıgüzel, genç hakeme emeklerinden dolayı plaket takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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