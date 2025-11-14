Haberler

Kayseri'de Hakem Kursu Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 20-23 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan hakem kursu hakkında bilgi verildi. Kurs, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleşecek ve 60 kursiyer katılacak.

Kayseri'de Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Kararı ile 20-23 Kasım 2025 tarihlerinde Hakem Kursu düzenlenecek.

Atletizm Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Kemal Koyuncu; yardımcı hakem, terfi ve kademe yükseltme hakem kurslarının 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi. Koyuncu; "Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak olan hakem kursumuza 60 kursiyer katılacak. Aynı zamanda bu süreçte hakemlerimizin vize işlemleri ve seminerleri de yapılacak. Seminere katılım zorunlu olacak. Kursumuzun sorumluluğunu Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Tosun Tunç yapacak. Ayrıca Uluslararası hakemlerimizden MehmetBayram da pratik konularda kursumuzda yer alacak. Kurs teorik ve uygulama derslerden oluşacak. Dersler sonunda hem teorik hem de uygulamalı konularda adaylarımız sınava girecek.Sınavlarda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alacaklar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.