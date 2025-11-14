Kayseri'de Hakem Kursu Düzenlenecek

Kayseri'de Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Kararı ile 20-23 Kasım 2025 tarihlerinde Hakem Kursu düzenlenecek.

Atletizm Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Kemal Koyuncu; yardımcı hakem, terfi ve kademe yükseltme hakem kurslarının 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi. Koyuncu; "Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak olan hakem kursumuza 60 kursiyer katılacak. Aynı zamanda bu süreçte hakemlerimizin vize işlemleri ve seminerleri de yapılacak. Seminere katılım zorunlu olacak. Kursumuzun sorumluluğunu Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Tosun Tunç yapacak. Ayrıca Uluslararası hakemlerimizden MehmetBayram da pratik konularda kursumuzda yer alacak. Kurs teorik ve uygulama derslerden oluşacak. Dersler sonunda hem teorik hem de uygulamalı konularda adaylarımız sınava girecek.Sınavlarda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alacaklar" dedi. - KAYSERİ