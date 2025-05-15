Kayseri'de Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Kutlamaları Başladı

Kayseri'de Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Kutlamaları Başladı
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Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin bayramını kutlayarak çeşitli etkinliklerin başlayacağını duyurdu.

Kayseri'de Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi. Törene, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe müdürleri, şube müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, sporcular, gönüllü gençler ve il müdürlüğü personeli katıldı. Talas Gençlik Merkezi folklor ekibi tarafından halk oyunları sergilenmesiyle başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sonra erdi. Törenin ardından açıklamada bulunan Kayseri Gençlik ve Spor ve İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası 15 Mayıs itibari ile başladı. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz olarak haftayı coşkulu ve dolu dolu geçireceğiz. Sportif ve sosyal etkinliklerimizi bugün itibari ile başlatıyoruz. Bu dönem içerisinde milli birlik ve beraberliğimiz adına geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ile omuz omuza yürümemizi gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs'ta gençlerimize armağan edilen bu önemli bayramda tüm gençlerimizin Bayramını kutluyorum ve düzenlenecek olan bütün etkinliklere ve törenimize gençlerimizi bekliyorum" dedi.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadele'nin 106. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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