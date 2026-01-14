Tedavi için geldikleri hastaneden TÜBİTAK projesi ile lisanslı sporcu olarak çıktılar

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine tedavi amacıyla gelen engelli bireylerden 32'sinin uygun paralimpik sporlara yönlendirilerek çeşitli branşlarda lisanslı sporcu olmaları sağlandı.

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında, fiziksel engelli bireylerin gerekli tıbbi değerlendirmeleri yapılarak uygun paralimpik spor branşlara yönlendirilmesi amacıyla, "Fiziksel Engelli Bireylerde Fiziksel Aktivite Katılımını Artırmaya Yönelik Multidisipliner Bir Yaklaşım Modeli: Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu Geliştirilmesi Uygulanması ve Etkinliğinin Araştırılması Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında 200 engellinin tıbbi değerlendirmesi yapıldı. Bu bireylerden 17'si tekerlekli sandalye basketboluna, 5'er kişi de engelli paratekvando, parayüzme ve paraatıcılık branşlarına yönlendirildi.

Lisansları çıkarılan sporculardan bazıları esmi müsabakalarına çıkarken bazıları da şampiyonlara katılma hedefiyle antrenmanlara devam ediyor.

Proje koordinatörü Alihan Karaüzüm, AA muhabirine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yürütücülüğünde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ortaklığıyla, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje çerçevesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesinin sınıflandırma kodlarında yer alan minimal engel kriterlerini baz alarak tıbbi değerlendirme ve dijital yönlendirme sistemi geliştirdiklerini anlatan Karaüzüm, sistemde kas kuvvetinin etkilenmiş olması, kas kasılması, uzuv eksikliği, ampütasyon, doğuştan uzuv eksikliği gibi engel türlerinin yer aldığını belirtti.

Engelli bireylerin hem randevu alarak kendilerine ulaşabildiklerini hem de hastane tarafından yönlendirildiklerini dile getiren Karaüzüm, şöyle konuştu:

"Burada gerekli tıbbi değerlendirmelerini yapıp sisteme kaydettiğimiz bireylerin 22 paralimpik spor branşının hangilerine uygun olduğu, hangilerine uygun olmadığı bir rapor olarak sistemden çıkıyor. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de bu bireylere ulaşıyor ve spor branşlarına başlamış oluyorlar. Şimdiye kadar 200 bireyin tıbbi değerlendirmesini yapıp sisteme kaydettik. Bu bireyler arasından 17 kişi tekerlekli sandalye basketboluna başladı. Gerekli lisanslama işlemleri tamamlandı. 6 ay süresince temel antrenman programı uygulandı. Onun haricinde paratekvando, parayüzme ve paraatıcılık branşlarına da beşer fiziksel engelli bireyimiz yönlendirildi. Onların da gerekli lisans alma işlemleri tamamlandı ve antrenman süreçleri devam ediyor."

Engelli sporcuların projeyle fiziksel aktivite düzeylerinin ve sağlık faydalarının arttığını ifade eden Karaüzüm, "Hedeflerimiz arasında projeyi yaygınlaştırmak yer alıyor. Ulusal düzeyde daha fazla fiziksel engelli bireye ulaşmak amacıyla projeyi yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Proje bize öz güven verdi hem de hayata bakışımızı değiştirdi"

Projede yer alan 27 yaşındaki Fatih Doğdu, 2016 yılında yüksekten denize atlama sonucunda omuriliğinin yaralanması nedeniyle fiziksel engelli kaldığını belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesinde fizik tedavi gördüğünü anlatan Doğdu, "Tekerlekli sandalye basketbol branşıyla burada tanıştım. Basketbol kaza geçirmeden önce çocukken ilgilendiğim spor branşıydı. Buraya fizik tedavi amacıyla gelmiştim. Sonra proje sorumlumuz bizi yönlendirdi ve projeye dahil oldum. İyi ki de dahil olmuşum bizler için çok güzel bir deneyim oldu. Takım sporu yaptığımız için paylaşmanın, takım ruhuyla hareket etmenin önemini öğrenmiş oldum. Psikolojik olarak da sosyal bir aktiviteyle ilgilenmek bizlere iyi geldi." ifadelerini kullandı.

"Atıcılıkta hedefim olimpiyatlara gidebilmek"

Hem basketbol hem de paraatıcılık branşında yer alan 21 yaşındaki Kerim Yıldırım ise 5 yıl önce motor kazasında engelli kaldığını ve fizik tedaviye başladığını söyledi.

Fizyoterapisti sayesinde projeyle tanıştığını anlatan Yıldırım, "Hem çevre olarak hem bünye olarak beni iyi bir yere getirdi. Lisanslarımız çıktı ben hem atıcılığa hem de basketbola devam ediyorum. Atıcılıkta hedefim olimpiyatlara gidebilmek. Basketbolda da şu an müsabakalarımız var. Çok mutlu olduk önemli olan imkansızı başarmak. Proje hem moral hem enerji hem motivasyon olarak bizi farklı bir yere getirdi." diye konuştu.

Parayüzücü 8 yaşındaki Asya Kocakaya da yüzmeyi sevdiğini ve havuza girerken kendini çok iyi hissettidiğini dile getirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 1001 Programı ile, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor.