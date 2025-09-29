Kayseri'de Dragon Festivali Sonuçlandı
Kayseri İncesu Barajı'nda gerçekleştirilen Dragon Festivali, 40 takımdan yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla sona erdi. Yarışların sonunda ödüller sahiplerini buldu.
Kayseri'de İncesu Barajı'nda düzenlenen Dragon Festivali, ödül töreniyle tamamlandı.
İncesu Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon İncesu Marina'da gerçekleştirildi.
Festivalde 40 takımdaki yaklaşık 800 sporcu, kürek çekerek 210 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.
Yarışlarda "Polis Özel Harekat" takımı birinci, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığı" takımı ikinci, "Adalet Bakanlığı" takımı üçüncü oldu.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığına federasyon kupası da takdim edildi.
Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor