Bozkırdaki çocuklar belediyenin desteğiyle kulaç atmayı öğreniyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, açılan kursla yüzmeyi ücretsiz öğreniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) öncülüğünde, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezinin iş birliğiyle 2025 yılının haziran ayında pilot ilçe olan Sarıoğlan'daki üç Gençlik ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

Servisin gelişini dört gözle bekleyen çocuklar, evlerinden alınarak, tatil döneminde haftanın 3 günü, okullar açıldığında ise cumartesi günleri ilçede bulunan 3 kapalı yüzme havuzunu götürülüyor.

Havuzla ilk kez tanışan çocukların da aralarında bulunduğu kursiyerler, eğitmenler eşliğinde önce temel bilgileri öğreniyor, ardından uygulamalı eğitimlerle yüzmeyle tanışıyor.

Gelişimlerini desteklemek amaçlı merkezlerde düzenlenen akıl ve zeka oyunlarına da katılan çocuklar, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanıyor.

"Denize kıyısı olmayan bir şehirde bu proje bizim için çok önemli"

KAYMEK İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Müdürü Ufuk Koçer, AA muhabirine, ilçelerde 14 havuzlarının bulunduğunu söyledi.

Tesislerinin dolmasının gurur verici olduğunu belirten Koçer, şunları kaydetti:

"Havuzlar olsun, fitness ve oyun salonları olsun, çocuklarımız uzakta da olsa yol cefası da olsa kurslardan faydalanmak için geliyor. 2016'dan beri faaliyet gösteren ilçe sosyal yaşam merkezlerimizde bugüne kadar 30 bin öğrencimiz hem tesislerden faydalandı hem de yüzmeyi öğrendi. 2025'in haziran ayından itibaren Sarıoğlan ilçemizde başlattığımız 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile şu ana kadar üç tesisimizde 200'den fazla öğrenci yüzmeyi öğrendi. İlçede bulunan 1570 öğrencinin tamamını bu hizmetten yararlandırmak için çalışmalarımız sürmektedir. Denize kıyısı olmayan, İç Anadolu'nun tam ortasında bulunan bir şehirde, bu proje bizim için çok önemli. Bütün öğrencilerimizi de bu hizmetten faydalandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak için gayret gösteriyoruz."

Koçer, proje için olanakları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

"Velilerimiz bu konuda çok mutlu"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül ise ilçe genelindeki 1570 öğrencinin tamamına yüzme öğretmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bozkırdan, uzaklardan öğrencilerin geldiğini anlatan Ergül, "Velilerimiz bu konuda çok mutlu. Öğrencilerimiz burada yetkin hocalarımız vesilesiyle yüzme öğreniyor. Eğitmenlerin cankurtaranlık belgeleri de var. Eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar da inşallah 1570 öğrencimizin tamamına yüzmeyi öğretmiş olacağız. Çok zor şartlarda buraya geliyorlar ama spor yapmayı seviyorlar. Çocukların sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor. İlk kez yüzme öğreniyorlar. Önce burada teorik olarak eğitimlerini alıyorlar. Ardından havuzda yetkin hocalarımız onlara en iyi şekilde yüzmeyi öğretiyor." diye konuştu.

"Yüzerken hiç zorlanmadım"

Yüzmeye gelen çocuklardan Mehmet Kaplan, havuza girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursun açıldığını öğrenince ailesinin hemen kayıt yaptırdığını belirten Mehmet, "İlk suya girdiğimde de mutlu oldum. Yüzerken hiç zorlanmadım. Hocalarım da hep bana yardım etti. Burada yüzme öğrenip,denizi olan bir alanda yüzmek istiyorum." dedi.

Oktay Umut Özkıran da ilk defa havuza girdiğini ve yüzmeyi öğrenmek için çabaladığını dile getirdi.

Veli Meryem Gül Yıldız da projeyi hayata geçiren ve katkı sunan herkese teşekkür etti.