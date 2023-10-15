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Kayseri'de AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı sona erdi. Ulusal ve Mahalli Kupa yarışlarında birinciler belli oldu. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.