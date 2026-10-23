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Kayseri'de atletizm toplantısında yıllık planlar ve yeni projeler görüşüldü

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Kayseri'de atletizm toplantısında yıllık planlar ve yeni projeler görüşüldü
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Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımıyla yapılan Atletizm Değerlendirme ve Planlama Toplantısı'nda yıllık planlar ve yeni projeler ele alındı. Toplantıda atletizmin yaygınlaştırılması ve sporcuların gelişimi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Atletizm Değerlendirme ve Planlama Toplantısı'nda atletizm branşındaki mevcut çalışmalar, yıllık faaliyet planları, yeni projeler ve antrenörlerin çalışma programları ele alındı.

Kayseri'de atletizm branşının gelişimine yönelik değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımıyla, Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda atletizmin geleceğine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. İlgili şube müdürü, Atletizm İl Temsilcisi ve antrenörlerin katıldığı toplantıda, yürütülen faaliyetler, yıllık planlamalar, hayata geçirilmesi hedeflenen projeler ve antrenörlerin çalışma programları değerlendirildi. Toplantıda, atletizmin Kayseri genelinde yaygınlaştırılması, sporcuların gelişimlerinin desteklenmesi ve antrenman süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Branşın gelişimi için belirlenen hedefler doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar ele alınırken kurum içi koordinasyonun önemine de dikkat çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, atletizmin gelişimine katkı sağlayan antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek planlı ve sürdürülebilir çalışmalarla sporcuların başarılarının artırılması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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