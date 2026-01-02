Haberler

Kayseri'de amatör maçlara kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ve 4 Ocak'ta oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, sahaların futbol oynamaya uygun olmadığını belirterek iptal kararını duyurdu.

Kayseri'de kar yağışı nedeni ile 3 Ocak ve 4 Ocak'ta oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından merkez ve ilçelerde yapılan kontrollerin ardından müsabakalar bir sonraki haftaya ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle sahaların futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle 3 ve 4 Ocak 2026 tarihinde oynanacak olan bütün müsabakalar iptal edilmiştir. İptal edilen müsabakalar ile ilgili karar hafta içi Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi tarafından açıklanacaktır. Gereği bilgilerinize sunulur" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok