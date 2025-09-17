Kayseri'de 60. Spor Kulübü Açıldı: ERVA Projesi Büyüyor

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 60. spor kulübü açıldı.

Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje çerçevesinde hayırsever İlgü ailesi tarafından Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan Mehmet İlgü Erva Spor Kulübü'nün açılışı için tören düzenlendi.

Vali Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, ERVA Spor Kulübü'nün çığ gibi büyüyen bir proje olduğunu belirtti.

60. kulübü açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çiçek, "İlk kulübü açarken bizim herhangi bir başarı ya da madalya beklentimiz yoktu. Çocuklar buralarda spor yapsın, kötü alışkanlıklardan uzak dursun istemiştik. Bir süre sonra onlardan madalya istedik. Onlar da bizi kırmadı. Birçok branşta çeşitli ulusal ve uluslararası başarıya imza attılar. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da ERVA'dan çıkan sporcuların milli formayı layıkıyla temsil ettiklerini kaydetti.

Kısa sürede neredeyse tüm branşlarda madalya kazanıldığının altını çizen Kabakcı, "Bunun yanında erdemli, ahlaklı ve maneviyatlı bir gençlik yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bazı ERVA okullarının öğrencileri tarafından çeşitli branşlarda gösteri sergilendi.

Gösterinin ardından okunan duayla kulüp hizmete açıldı.