Kayseri'de 6. Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası Düzenlendi

Kayseri'de bu yıl 6. kez gerçekleştirilen Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası; 200 sporcunun katılımı ile kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

6. Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası; 21-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Kayseri'de yapıldı. 200 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, aile kökleri Kayseri olan merhum Alparslan Türkeş'i anma niteliği ile beraber 2026 yılı Ulusal ve Uluslararası şampiyonlara katılım öncesi ön hazırlık niteliği taşıdı. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi FatihkağanUlu; "Gelenekselleştirdiğimiz şampiyonamızı bundan sonra daha geniş kapsamlı yapmaya çalışacağız. Kocasinan Ülkü Ocakları ve İl Temsilciliğimiz ile yürüttüğümüz şampiyonamızda mücadele veren sporcularımıza, vefakar antrenörlerimize, hakemlerimize, katılım sağlayan bütün kulüplerimize, Türkiye Muaythai Federasyonu Yönetim kurulu üyelerimize, Kayseri Vali yardımcımıza, Spor il Müdürümüz, Spor şube müdürümüz ve personelimize, Kayseri Ülkü ocakları il başkanlığına, Kocasinan Ülkü Ocakları ve yönetimine, Melikgazi ve Talas ilçe başkan ve yönetimlerine teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ