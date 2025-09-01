Kayseri'de 16 Bin Çocuğa Spor Eğitimi

Kayseri'de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek amacıyla Valilik tarafından 60 mahallede 16 bin çocuğa hizmet veren spor okulları açıldı.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde hazırlanan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamında açılan spor okullarında çocuklara milli değerler aşılanıyor.

Hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları iş birliğiyle 60 mahallede hayata geçirilen spor okullarında, futboldan basketbola, karateden haltere, atletizmden hentbola 29 branşta antrenörler tarafından ücretsiz eğitim veriliyor.

16 bin çocuğun sporla tanıştığı 60 mahallede açılan 60 okulda bugüne kadar birçok sporcu milli takıma yükseldi, ulusal başarılara imza attı.

Sporculardan Batuhan Kaya, AA muhabirine, ERVA Spor Okulları'nda 7 ay önce boksa başladığını, alanında önce il birinciliği elde ettiğini, daha sonra da Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek final oynadığını söyledi.

Babasız büyüdüğünü anlatan Batuhan, "Ben yetim büyüdüm. ERVA bana bir aile oldu. Buradaki hocam bana baba oldu. Aile birim başkanlarımız bana anne oldu. Spor beni çok geliştirdi, eğitti, olgunlaştırdı. Kısacası ERVA hayatıma çok şey kattı. Hayatımda çok inişler çıkışlar oldu. Şu anda kendimi zirvede hissediyorum. Bir ailem var çünkü. En büyük hedefim öncelikle milli takıma seçilmek ve ardından olimpiyatlara giderek milli marşımızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

"5 kez Türkiye şampiyonu oldum"

Ayşegül Açık (13) ise daha önce sporun hiçbir branşıyla ilgilenmezken şu anda muaythai, wushu ve kick boks branşlarında ders aldığını ifade etti.

ERVA projesi ile 2 yıl önce tanıştığını belirten Ayşegül, "2 yıl içerisinde çok sayıda turnuvaya katıldım. Kayseri'de çok sayıda birincilik elde ettim. 5 kez de Türkiye şampiyonu oldum. ERVA benim gitmek isteyip de gidemeyeceğim maçlara gitmemdeki en büyük yardımcım oldu. Bize sunduğu bu hizmet çok önemli. Başarılı olmamız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." dedi.

Ahlaki, dini ve tarihi konularda da eğitim veriliyor

Halil Erdem Ermiş (16) ise 10 yaşından bu yana lisanslı futbolcu olduğunu, çok sayıda takımda forma giydiğini ve 8 ay önce ERVA'yla tanıştığını dile getirdi.

Bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Halil, "6 yıllık spor hayatımda bana takım ruhunu en çok yaşatan yer ERVA Spor Okulları oldu. Burada sadece sporla alakalı kurslar almıyoruz. Spor derslerinin yanı sıra ahlaki, dini ve tarihi konularla da ilgileniyoruz. Hayatımın en verimli dönemlerini yaşadığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"16 bin öğrencimiz bulunuyor"

ERVA Spor Okulları Spor Koordinatörü Gazi Koçer de Vali Çiçek'in gençlere yönelik kaygısıyla ortaya çıkan projeyle gençlerin gönlüne dokunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentin birçok mahallesinde en az bir ERVA Spor Okulu açıldığına dikkati çeken Koçer, şunları kaydetti:

"Burasını sadece spor okulu olarak nitelendirirsek yanlış olur. Burada sporun yanında, gençlerin toplum içerisinde kendilerini ifade edebileceği eğitimler veriliyor. Değerler eğitimi, adabımuaşeret, Peygamber Efendimizin hayatı ve tarih dersleriyle çocukların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Burada hem sporcu yetiştirmek hem de yetişen sporcularımızı ahlaklı bir sporcu olmalarını için mücadele veriyoruz. 60 spor kulübümüzde 120 antrenör, 29 branşta eğitim veriyor. 200 eğitmen var, 16 bin öğrencimiz bulunuyor."