Haberler

Kayseri’de 1. Amatör Küme fikstürü 15 Eylül’de çekilecek

Kayseri’de 1. Amatör Küme fikstürü 15 Eylül’de çekilecek
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme’de fikstür çekimi 15 Eylül 2026 Salı günü Sümer Amatör Evi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Kayseri 1. Amatör Küme'de fikstür çekimi 15 Eylül 2026 Salı günü Sümer Amatör Evi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Kayseri 1. Amatör Küme'de yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. 2 grup halinde oynanacak olan yeni sezon öncesi takımlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile 1. Amatör Küme'de fikstür çekiminin 15 Eylül Salı günü yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirterek; "2026-2027 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. 1. Amatör Küme'nin yeni sezon fikstürünü 15 Eylül Salı günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Artvin'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Evinin önünde ATV kullanıyordu! Devrilen araç sonu oldu
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı